Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46

Администрация Петрозаводска опубликовала список управляющих компаний — нарушителей

Новости. Общество
09:47, 31 Января 2023
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

МКУ «Служба заказчика» выявила около 130 нарушений, связанных с зимним содержанием дворовых территорий управляющими компаниями Петрозаводска.

Об этом сообщили в администрации города.

Большая часть претензий касается обработки противогололедными материалами элементов пешеходной инфраструктуры во дворах и уборки уплотненного снега.

Еще около 20 нарушений связаны с содержанием систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, фасадов и других элементов инфраструктуры, а также с обслуживанием общего имущества в МКД, от которого зависит температурный режим в помещениях. Это необходимость ремонта, закрытия и остекления окон, восстановления входных дверей, отсутствие доводчиков и т. д.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости своевременного устранения нарушений.

«Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия», — пояснили в мэрии.

Администрация Петрозаводска опубликовала на своем официальном сайте список управляющих компаний, которые не устранили нарушения или не отчитались об этом.

В их числе ООО «Карелия», ООО «Жилищно-эксплуатационное управление», ООО «Партнер», ООО «Корал Групп», ООО «Сфера управления», ООО «Вектор Чистоты», ООО «ПК Выбор», ООО «Лидер», ООО «УК Десятый Регион», ООО «Сампо», ООО «УК Жилой дом+».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях

Аналитика

30.01.2023 13:30
Капитал
Что важно знать о разделе имущества
Юристы популярной юридической компании «Бизнес и Право» рассказали, как делить совместно нажитое имущество.
Мусорная реформа на живую нитку
27.01.2023 15:28
Попали в историю
24.01.2023 10:14
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
20.01.2023 18:43
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Вся аналитика

Чтиво

30.01.2023 18:46
Уроки выживания
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.