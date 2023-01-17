МКУ «Служба заказчика» выявила около 130 нарушений, связанных с зимним содержанием дворовых территорий управляющими компаниями Петрозаводска.

Об этом сообщили в администрации города.

Большая часть претензий касается обработки противогололедными материалами элементов пешеходной инфраструктуры во дворах и уборки уплотненного снега.

Еще около 20 нарушений связаны с содержанием систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, фасадов и других элементов инфраструктуры, а также с обслуживанием общего имущества в МКД, от которого зависит температурный режим в помещениях. Это необходимость ремонта, закрытия и остекления окон, восстановления входных дверей, отсутствие доводчиков и т. д.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости своевременного устранения нарушений.

«Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия», — пояснили в мэрии.

Администрация Петрозаводска опубликовала на своем официальном сайте список управляющих компаний, которые не устранили нарушения или не отчитались об этом.

В их числе ООО «Карелия», ООО «Жилищно-эксплуатационное управление», ООО «Партнер», ООО «Корал Групп», ООО «Сфера управления», ООО «Вектор Чистоты», ООО «ПК Выбор», ООО «Лидер», ООО «УК Десятый Регион», ООО «Сампо», ООО «УК Жилой дом+».