Председатель комитета соцразвития мэрии Петрозаводска пообщается с горожанами по телефону

Председатель комитета социального развития администрации Петрозаводска Любовь Иконникова в ходе прямой линии ответит на вопросы граждан, сообщили в городской мэрии.

В период карантинных мер Ирина Мирошник поручила администрации провести горячие линии для жителей Петрозаводска.

В пятницу, 2 октября, с 15.00 до 16.00 жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета социального развития Любови Викторовне Иконниковой по телефону: 71-33-07.

В комитете социального развития также действуют постоянные телефоны горячих линий.

По организации учебного процесса можно обращаться по телефону: 71-34-34, с 10 до 13 часов.

По вопросам организации горячего питания можно обратиться по телефону: 71-34-60.



По нему же специалисты проинформируют о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях.