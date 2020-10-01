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Председатель комитета соцразвития мэрии Петрозаводска пообщается с горожанами по телефону

Новости. Общество
17:40, 01 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводск
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Председатель комитета социального развития администрации Петрозаводска Любовь Иконникова в ходе прямой линии ответит на вопросы граждан, сообщили в городской мэрии.

В период карантинных мер Ирина Мирошник поручила администрации провести горячие линии для жителей Петрозаводска.

В пятницу, 2 октября, с 15.00 до 16.00 жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета социального развития Любови Викторовне Иконниковой по телефону: 71-33-07.

В комитете социального развития также действуют постоянные телефоны горячих линий.

По организации учебного процесса можно обращаться по телефону: 71-34-34, с 10 до 13 часов.

По вопросам организации горячего питания можно обратиться по телефону: 71-34-60.

По нему же специалисты проинформируют о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях.

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