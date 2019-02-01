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Новости. Общество
07:15, 01 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Администрация Петрозаводска просит горожан остерегаться сосулек

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Власти столицы Карелии просят граждан быть внимательнее из-за риска схода наледи с крыш.

По информации администрации города, из-за резких перемен погоды коммунальщики не всегда успевают вовремя скалывать образующийся лед и сосульки с крыш. В мэрии просят петрозаводчан быть внимательными при движении вблизи зданий и сооружений, а владельцев транспортных средств не парковать автомобили под скатами и козырьками крыш многоквартирных домов и нежилых зданий.

Бдительность сегодня не помешает прежде всего горожанам, чьи дома обслуживают нерадивые управляющие компании. По данным администрации Петрозаводска, сотрудники МКУ "Служба заказчика" выявили уже более 150 случаев нарушения норм по зимнему содержанию кровель жилых зданий.

За этот же период сотрудниками городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства возбуждено 10 дел об административных правонарушениях из-за несвоевременной очистки наледи с кровель нежилых зданий и сооружений. В Государственную жилищную инспекцию в январе муниципальные инспекторы направили 69 материалов для принятия мер в отношении нерадивых управляющих компаний, рассказали в мэрии.

Согласно нормативам, очистка кровель зданий от снега и льда со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток. Перед началом работ их производители обязаны обеспечить охранные мероприятия и оградить опасную территорию. Сброшенные с кровель зданий снег и лед должны немедленно вывозиться, уточнили в администрации.

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