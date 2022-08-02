Администрация Петрозаводска снова разместила объявление о наборе в подразделения для отправки на Украину

Военкомат продолжает набор желающих служить в именных подразделениях «Онего» и «Ладога», которые создаются в Карелии для отправки на Украину.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Бойцов набирают в разведывательный артиллерийский дивизион «Онего» численностью 143 человека и подразделение материально-технического обеспечения «Ладога» в количестве 150 человек.

«После формирования именных подразделений их будет ждать боевое слаживание в течение одного-двух месяцев, предполагающее обучение военно-учетным специальностям. Оно пройдет на полигоне под Лугой. Условия при заключении контракта – возраст от 18 до 50 лет и состояние здоровья. По всем вопросам можно обратиться в военный комиссариат Петрозаводска по адресу: улица Антикайнена, 1а», - говорится в сообщении.