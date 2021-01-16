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Адвокат об уходе в отставку известного судьи в Карелии: "Что-то тут не так"

Новости. Общество
16:52, 17 Января 2021
фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов
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Адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток экс-руководителям Госкомимущества Карелии, считает странной отставку судьи Дмитрия Хромых.

Напомним, бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев вернулся в Петрозаводск из мордовской колонии, где отбывал срок за получение взяток. Примерно в это же время в Петрозаводском городском суде освободил свое кресло известный в профессиональных кругах судья Дмитрий Хромых, занимавшийся рассмотрением дел двух фигурантов этого резонансного коррупционного процесса: экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Все трое – Косарев, Максимов и Морозов – являлись участниками скандальной истории о взятках в правительстве региона.

"Причины (отставки судьи – Прим.ред) неизвестны, рассказал адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова. - Формально, по собственному желанию. Но мне это кажется странным: вот ни с того, ни с сего у него вдруг возникло желание уйти в отставку. У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал... Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел. Я в такое не верю. Что-то тут не так".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-17 17:02:36
Давно уже не так ,однако.
кир
2021-01-17 17:02:04
Последнее время в Питере суды принимают решения по карельским делам. Можно все суды здесь закрыть.
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