Адвокат обещает новые уголовные дела по нарушениям в лагере на Сямозере

Представитель потерпевшей стороны по делу о гибели детей на Сямозере, адвокат Дмитрий Лапин обещает новые уголовные дела в связи с нарушениями в детском лагере.

"Нам было проведено самостоятельное расследование, были собраны серьезные факты о нарушениях прав детей не только в 2016 году на территории лагеря, но в другие периоды времени по другим эпизодам. Мы надеется, что по результатам соответствующего расследования будут предъявлены иные, новые обвинения, как тем фигурантам, которые находятся в суде, так и другим лицам. Следите за событиями", - сказал адвокат Дмитрий Лапин журналистам.

Расследование, по его словам, он вел самостоятельно.

"Эта история этим судом (с участием шести обвиняемых прим.) по существу не закончится. Мы намерены все факты противоправной деятельности в отношении детей, все факты злоупотреблений чиновниками, как карельскими, так и московскими, представить на рассмотрение суда", - сказал Дмитрий Лапин.

Отметим, что в числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.