Адвокат обвиняемой в ритуальных убийствах в Карелии: На сатанистку не похожа

Петрозаводский адвокат Олег Нескоромный, представлявший ранее интересы москвички, подозреваемой вместе с супругом в совершении ритуальных убийств и каннибализме, рассказал о своей подопечной.

Напомним, москвичи Ольга Б. и Андрей Т., задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году. Они были этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.

По словам адвоката Ольги Олега Нескоромного, дело «супругов-сатанистов» месяц назад было передано в Москву в центральный аппарат СК, поэтому теперь с подозреваемыми будут работать столичные следователи. Об этом пишет RT.

Нескоромный отмечает, что защищал Ольгу по назначению с марта по июль этого года, пока не ушёл в отпуск, и за этот период никаких громких признаний его подзащитная не делала и обвинений в убийстве ей не предъявлялось.

«Я могу сказать, что на тот период, когда я был защитником, месяц назад ещё, никаких обвинений в убийствах ей не предъявлялось, — говорит адвокат. — Хотя следственные действия проводились в том числе и по этим темам, но в прессу информация не проходила. Для чего сейчас кто-то слил информацию — непонятно».

Адвокат говорит, что родственники Большаковой шокированы публикациями в СМИ, в которых рассказывается, что она увлекается сатанизмом, является членом оккультной организации и причастна к ритуальным убийствам и каннибализму.

По словам Нескоромного, его экс-подзащитная во время общения с ним темы оккультизма не затрагивала.

«В целом она нормальная молодая женщина, немного запутавшаяся в жизни. На сатанистку не похожа. Раз оказалась в СИЗО, значит, несчастная. Сидела терпеливо и ждала своей участи. Передачи передавать ей некому было, деньги ей мама посылала, чтобы купить хоть что-то могла в магазине. Хотела видеть детей, слава богу, давали возможность позвонить матери и узнать, как дела», — рассказывает он.

У пары, обвиняемой в ритуальных убийствах, есть две дочки: старшей — три года, а младшей — год. После ареста родителей их дети, по данным RT, проживают с матерью Ольги.