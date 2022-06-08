Адвокат предупредила дачников о летних штрафах

Адвокат Кудерко напомнила о штрафах дачникам из-за мусора и разведения огня.

Многие привычные дачникам форматы летнего отдыха могут обернуться штрафом. Чтобы пребывание на дачном участке дарило только позитивные эмоции и не влекло неприятностей, надо знать некоторые особенности законодательства, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории", — приводит она пример.

Еще один запрет, который дачники часто по неведению нарушают – разведение открытого огня. Многие жарят шашлыки или готовят пищу на костре, сжигают мусор. Если это делается с нарушениями, возможен штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей. Вместе с тем, запрет на разведение костров и сжигание мусора, травы, листьев и иных отходы не является абсолютным.

Это возможно, но при соблюдении следующих правил:

- сжигать мусор допустимо в яме глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. Такая яма должна располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта (дома, бани, сарая), 100 м от хвойных деревьев и 30 м от лиственных деревьев, при этом обязательно обустройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,4 м;

- предусмотрен и более простой способ: сжигание в емкости объемом не более 1 куб. м, выполненной из негорючих материалов, к примеру – металлической. В таком случае емкость должна быть плотно закреплена на поверхности и полностью накрыта металлическим листом сверху. Требования о месте расположения емкости от построек и деревьев вдвое ниже, чем при сжигании в яме, противопожарная минеральная полоса не требуется. Этими же нормами необходимо руководствоваться и при установке мангала.

В любом случае непосредственно во время сжигания мусора необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильную связь для вызова пожарной охраны, отмечает адвокат.

Сжигать мусор на участке строго запрещено даже обозначенными способами, если участок расположен на торфяных почвах; во время особого противопожарного режима (сезонной засухи); при сильных порывах ветра. После сжигания мусора место очага должно быть засыпано землей, песком или залито водой.

Ограничения и запреты на этом не заканчиваются. На территории частного дома запрещается не только мойка, но и ремонт любых транспортных средств. Причина – экологическое загрязнение путем прямого попадания в почву нефтепродуктов и загрязняющих веществ. Законом предусматривается ответственность от 1 до 3 рублей, при выявлении значительного вреда почве ответственность будет превышать 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

С использованием дачниками воды все тоже не так очевидно. Вопреки рекламным заявлениям, закон запрещает гражданам бурить скважину с артезианской водой. Отступления от правил возможны лишь при одном условии – скважина не доходит до водоносного горизонта. Штраф при выявлении нарушения, скорее всего, не выпишут, а вот ликвидировать скважину за свой счет обязать могут, заключила адвокат.