Адвокатская палата выделит в 2021 году жителям Карелии 23 бесплатных юриста

Соответствующее соглашение подписали администрация главы республики и региональная Адвокатская палата, сообщили на официальном интернет-портале Карелии.

Соглашение между администрацией главы Карелии и Адвокатской палатой предполагает оказание бесплатной юридической помощи жителям республики. Консультации будут проводить адвокаты, обеспечивающие бесплатную юридическую помощь.

Подобное соглашение ежегодно заключается согласно соответствующему федеральному закону. Подписание документа обеспечивает помощь людям, которые не могут заплатить за услуги юристов: пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и другим лицам.

В 2021 году бесплатную юридическую помощь гражданам будут оказывать 23 адвоката. Направление граждан для оказания бесплатной помощи адвокатами осуществляется Государственным юридическим бюро республики. Список адвокатов и их контакты до 31 декабря разместят на сайте Госюрбюро: http://gosurburo.onego.ru/.

Бесплатную юридическую помощь можно получить и сейчас. Государственное юридическое бюро Карелии на регулярной основе бесплатно консультирует социально незащищенные категории граждан. Прием ведется по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4. Организация работает с 9 до 17 часов по будням. Телефон: 8 (814-2) 76-51-81.