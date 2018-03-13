Адвокаты обжаловали приговор Нелидову в апелляционном порядке

Защитники экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидову направила апелляционные жалобы на приговор в Верховный суд Карелии.

"Вчера мы подали апелляционные жалобы, попросили отменить приговор в виду отсутствия состава преступления и вынести оправдательное решение", - сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток, к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды – Ордена Почета.

Ивану Романову назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы дела, я пришел к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой. А вам хочу сказать, что с таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя, нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Андрей Нелидов после оглашения приговора в суде.

Ни он, ни Романов своей вины не признали.