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"Аэрофлот" разрешит переоформлять билеты без доплат

Новости. Общество
21:30, 21 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила пассажирам, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат.

"Аэрофлот" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат, сообщили РИА Новости.

Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в билеты по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.

Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета. 

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