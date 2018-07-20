Аэропорт в Бесовце теперь будет обслуживать и вертолеты

Аэропорт Петрозаводск получил сертификат на техобслуживание Ми-8, сообщили в Минтрансе Карелии.

Руководством аэропорта проведена большая работа по восстановлению утраченного в 2015 году права на техническое обслуживание вертолётного парка.

Аэропорт Петрозаводск в Бесовеце получил бессрочный сертификат на техобслуживание вертолётов Ми-8. Это позволит предприятию значительно сократить расходы на техническое обслуживание своего вертолётного парка и позволит получать дополнительные доходы за счёт обслуживания вертолётов транзитных воздушных судов МИ-8.

В настоящее время в оперативном управлении аэропорта 4 винтокрыла Ми-8Т. На воздушном судне этой модификации можно перевозить людей и грузы. Аэропорт Петрозаводск использует вертолёты для выполнения лесоохранных работ в республике, социальных рейсов на о.Кижи и в Сенную Губу в осенне-зимний период, а также для перевозки туристов в труднодоступные места (коммерческие рейсы по договорам с турфирмами).