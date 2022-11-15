Аэропорты юга России останутся закрытыми до 27 декабря

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, 24 февраля Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов в южной и центральной части России вблизи границы с Украиной до 2 марта. С тех пор ограничения регулярно продлевались.
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