Аферисты заставили свою жертву ездить по районам Карелии, чтобы перевести им деньги

Житель Питкяранты, приехав в Петрозаводск, остался без 175 тысяч рублей, но спас гораздо больше.

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний житель Питкяранты. Он приехал в столицу Карелии по работе и заодно лишился 175 тысяч рублей.

Как выяснилось, на телефон жителю Карелии позвонил неизвестный, представившись специалистом банка. Он сказал, что неизвестные пытаются взять на имя собеседника кредит в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей. Чтобы не допустить потери денег, надо срочно взять такой же кредит и перевести все средства на неизвестный номер.

Житель Карелии согласился выполнить все инструкции, но, когда начал снимать деньги, банкомат в Пряже выдал только 200 тысяч рублей в рамках лимита. Тогда он вернулся в Петрозаводск, где через банкомат перевел на продиктованный номер счета 175 тысяч рублей. В этот момент, заподозрив неладное, он прекратил общение с мошенниками, закрыл только что оформленный кредит и отправился в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.