АФК "Система" намерена построить трехзвездочный отель в карельском городе Сегеже

Гостиничный комплекс на 60 номеров планируется возвести на берегу озера Линдозеро в Карелии.

Правительство Карелии выделило без торгов земельный участок в городе Сегеже площадью более 60 тысяч квадратных метров частной компании "Сегежа Норд ". Как говорится в правительственном распоряжении, участок на берегу озера Линдозеро предоставлен для "реализации масштабного инвестиционного проекта" по строительству трехзвездочного гостиничного комплекса на 60 номеров.

Заметим, что управляющей организацией фирмы "Сегежа Норд", которая была зарегистрирована весной нынешнего года, является московская компания "Космос отель групп". Она входит в состав АФК "Система", которая владеет Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.