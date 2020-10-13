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АФК "Система" намерена построить трехзвездочный отель в карельском городе Сегеже

Новости. Экономика
11:13, 14 Октября 2020
фото: © Борис Босарев/photosight.ru
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Гостиничный комплекс на 60 номеров планируется возвести на берегу озера Линдозеро в Карелии.

Правительство Карелии выделило без торгов земельный участок в городе Сегеже площадью более 60 тысяч квадратных метров частной компании "Сегежа Норд ". Как говорится в правительственном распоряжении, участок на берегу озера Линдозеро предоставлен для "реализации масштабного инвестиционного проекта" по строительству трехзвездочного гостиничного комплекса на 60 номеров.

Заметим, что управляющей организацией фирмы "Сегежа Норд", которая была зарегистрирована весной нынешнего года, является московская компания "Космос отель групп". Она входит в состав АФК "Система", которая владеет Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.   

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Комментарии

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zanoza
2020-10-14 12:46:14
Какой же это инвестиционный проект? Кому в регионе от такого проекта станет лучше жить? Разве что олигархам из АФК "Система" которые без особого труда оттяпали лакомый кусок земли на берегу Линдозера. Да и сомневаюсь, что строительство на берегу озера гостиничного комплекса законно, явно там проходит реакционная зона.
Саныч
2020-10-14 12:20:06
Хорошие номера будут, по 1000 кв. метров)
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