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Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг надежности «Росгосстраха»

Новости. Общество
14:31, 02 Августа 2022

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности компании «Росгосстрах» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный. Действующий уровень был присвоен страховщику агентством два года назад.

Агентство отмечает, что «Росгосстрах» является крупным страховщиком федерального масштаба, занимающим высокие рыночные позиции. Положительную оценку аналитиков получила высокая диверсификация бизнеса страховой компании как по направлениям, так и по географии деятельности. В первом полугодии основными видами страхования для «Росгосстраха» являются ОСАГО (24,6% собранной премии), ДМС (20,9%), страхование имущества граждан (17,1%).

Агентство положительно отмечает и то, что каналы распространения страховых продуктов и клиентская база высоко диверсифицированы: на ключевой для компании агентский канал приходится 35,1% сборов за первое полугодие, а доля 5 крупнейших клиентов во взносах страховщика в прошлом году составила только 2,8%.

Качество активов «Росгосстраха» аналитики оценивают как высокое. «Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами „Эксперт РА“ уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств на 30.06.2022 составила 57,3% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов», — говорится в сообщении агентства. В качестве позитивного фактора отмечена также высокая надежность перестраховочной защиты «Росгосстраха».

«Подтверждение агентством „Эксперт РА“ нашего высокого рейтинга является еще одним свидетельством правильности выбранной нами стратегии развития компании, — прокомментировал Генеральный директор ПАО СК „Росгосстрах“ Максим Шепелев. — Нашими ключевыми целями остается повышение рентабельности всех подразделений и развитие добровольных видов страхования — жилья и домашнего имущества физических лиц, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, имущественного страхования и страхования ответственности компаний и предприятий. Рассчитываем, что ставка на эти виды позволит нам в этом очень непростом году преодолеть негативное влияние от возросшей убыточности в моторном страховании».

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