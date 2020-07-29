Агрессивный посетитель стоматологии в Карелии набросился на врача

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, ударившего медицинского работника.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, вечером 28 июля в Республиканском стоматологическом центре мужчина вёл себя неадекватно и мешал работе персонала. Посетитель учреждения проявлял агрессию, размахивал руками, выражал свои эмоции с использованием ненормативной лексики, а также ударил по лицу медицинского работника, 37-летнюю женщину.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 45-летний житель деревни Кубово Пудожского района.

Нарушителя передали полиции.

Ранее пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды.