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Пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды

Новости. Криминал
11:57, 24 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/Aleksandar Nalbantjan
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В Лоухском районе осужден 40-летний мужчина, жестоко избивший мать, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в один из дней новогодних каникул 40-летний мужчина выпил и решил навестить свою мать в поселке Лоухского района. Застав больную женщину одну в квартире, одурманенный алкоголем мужчина стал предъявлять ей претензии по поводу старых обид.

В порыве гнева, не контролируя свои действия, мужчина нанес не менее четырех ударов матери, затем поочередно с силой выкрутил потерпевшей руки, заводя их за голову. Избиение закончилось переломами обеих рук и синяками на лице.

После этого истязатель пообещал вернуться и добить женщину. Только после этого он покинул квартиру, оставив беспомощную мать одну.

Потерпевшая была доставлена в больницу, где длительное время лечилась. До настоящего времени она проходит курс реабилитации.

После выписки матери мужчина принес ей свои извинения. В настоящее время они проживают совместно, сын осуществляет уход за потерпевшей.

Лоухский суд признал мужчину виновным в совершении обоих преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев.

Но с учетом в целом положительных характеристик, совершения преступлений впервые, примирения с потерпевшей, суд счел возможным заменить реальное наказание условным, установив испытательный срок 4 года.

В течение этого времени осужденный будет находиться под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Ему запрещено без разрешения данного органа изменять место жительства, возложена обязанность проходить регистрацию в инспекции один раз в месяц.

Кроме того, поскольку в соответствии с заключением судебной психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством в форме зависимости от алкоголя, решением суда на него также возложена обязанность пройти курс лечения от алкоголизма.

В случае неисполнения какой-либо обязанности либо совершения нового преступления или неоднократного нарушения общественного порядка условное осуждение может быть отменено, а осужденный направлен в исправительную колонию общего режима.

Также судом удовлетворен заявленный прокурором района гражданский иск к виновному в интересах бюджета РФ в лице Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия о возмещении затрат на лечение потерпевшей на общую сумму более 50 тысяч рублей.

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