Агрессивный сокол запугал жильцов дома в районе Карелии - потребовалась помощь спасателей

В Калевальском районе пернатый хищник залетел в подъезд жилого дома и устроил переполох.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда по Калевальскому району, 26 августа в поселке калевала сокол залетел в подъезд жилого 2-этажного дома по улице Советская, 2. Хищная птица металась по лестничным площадкам, вела себя агрессивно по отношению к людям, билась о стекла и не могла вылететь наружу.

Обеспокоенные жильцы дома обратились за помощью в Пожарно-спасательную часть №20 по охране пгт Калевала. На место выехал дежурный караул совместно с начальником отряда.

К моменту прибытия спасателей птица уже выбилась из сил. Когда сокол сел на перила, его поймали. После этого хищника вынесли на улицу. Сокол набрался сил и улетел.