Агропромышленный кластер создадут в Карелии

В рамках стратегической сессии, проведенной Корпорацией развития Республики Карелия 23 октября, представители сельскохозяйственной отрасли обсудили перспективы создания и развития в регионе агропромышленного кластера.

Стратегическая сессия – это новый формат коммуникации, позволяющий участникам выбрать для себя направление развития и наметить шаги для его реализации. Такой метод развития бизнеса предложили сегодня эксперты карельским фермерам, а приглашенные из разных регионов России предприниматели поделились своим опытом.

Создание кластера может помочь нарастить конкурентные преимущества местных производителей, привлечь инвестиции в перспективную для республики отрасль и обеспечить предпринимателей необходимой поддержкой.

"Задача стратегической сессии – получить от предпринимателей агропромышленного комплекса Республики Карелия обратную связь, пожелания и предложения, – отметил первый заместитель генерального директора Корпорации развития РК Михаил Мухин. – При создании кластера мы должны понимать, какие изменения необходимы внести, в первую очередь, в законодательство. Рассмотреть, какие конкретно меры поддержки будут в приоритете".

В одиночку фермеру не выжить, считает представитель Тамбовской области Вячеслав Вишняков. Здесь уже создана Ассоциация из порядка 120 хозяйств, сообща решающих насущные вопросы.

"Фермерам нужно не просто произвести продукт, нужно его упаковать, сертифицировать, представить и продать. До конечной цели много ступенек, которые необходимо пройти. Благодаря центрам кластерного развития можно получить очень хорошую поддержку", – подчеркнул призёр конкурса "Молодой предприниматель России".

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" перспективные проекты в республике уже получили финансирование. Выделяют средства для приобретения сельскохозяйственной техники, заготовительного и другого оборудования.

"Важно решить проблему с выделением земли фермерам на заготовление кормовой базы, чтобы эти земли использовались", – поделился участник сессии индивидуальный предприниматель Олег Миронов.

В условиях глобализации на российские рынки выходят зарубежные компании. Они стремятся оттеснить местного производителя. Чтобы противостоять, нужно совместными усилиями решать проблемы сбыта, следить за экологической безопасностью, внедрять современные технологии.

"Высокоточное земледелие – это, в том числе, использование беспилотных летательных аппаратов, удобряющих специальными точно рассчитанными смесями конкретное место на полях, чтобы снизить негативные факторы от погодных условий, – привел пример эксперт АСИ Сергей Шестаков. – Очень надеюсь, в Карелии появится региональная система".

Идеи и предложения, высказанные участниками сессии, будут доработаны и в дальнейшем могут также войти в стратегию развития республики.