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Новости. Общество
20:20, 23 Июля 2018

Агутин рассказал, как его едва не убили "братки"

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Леонид Агутин в эфире Первого канала рассказал о начале своей музыкальной деятельности. В частности, что чуть не лишился жизни на заре своей карьеры.

Однажды в ресторане Агутин подсел к симпатичным девушкам, решив угостить их шампанским. Но не успел разлить игристое по бокалам, как увидел страх в глазах незнакомок. Бутылка оказалась с соседнего стола, за которым сидела компания криминальных авторитетов, передает "Лайф".

"Они подозвали меня. Ну, что делать? Подошёл. И главный говорит мне: "Сегодня ты умрёшь". А рядом сидел пацан, он только что с "малолетки" откинулся. Он проникся ко мне и спросил, чем я занимаюсь. "Певец, композитор я", — отвечаю. Ну, тебе, конечно, кранты, но шанс есть, ты спой, вдруг понравится", — вспоминает Агутин.

Агутин спел "Босоногого мальчика", и это спасло ему жизнь. История простого парня, добившегося успеха, действительно понравилась бандиту: "Сильная вещь! Кто написал?" — спросил он и, когда узнал, что автор — это парень, по ошибке взявший с его стола бутылку шампанского, то простил. "Живи!" — велел и отпустил с миром.

Из-за алкоголя несколько лет назад чуть было не распался и брак Агутина. Нетрезвый Агутин обнял симпатичную брюнетку, фото попали в СМИ, после чего семейная жизнь Агутина и Варум оказалась под угрозой. "Я раньше очень много выпивал и на гастролях всегда бы пьяный. У меня вообще боязнь большого скопления людей. Адская ответственность и сколько нужно иметь внутри энергии заблуждения о том, какой ты великий, крутой, красивый, учитывая, что всё это я подвергаю большому сомнению, и поверить в это очень тяжело без допинга", — говорит Леонид Агутин.

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