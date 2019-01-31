Айза Анохина выложила "страшное" фото

Айза Анохина сделала "честное" селфи без макияжа вслед за другими звездами.

Айза Анохина проводит свой отпуск на Бали и не забывает делиться в социальной сети кадрами с жаркого курорта. На отдыхе известный дизайнер и ведущая успела встретиться с Кети Топурией, а теперь, судя по всему, решила присоединиться к негласному флешмобу, не так давно распространившемуся в соцсетях.

Вслед за другими звездами шоу-бизнеса Айза решила поделиться с поклонниками своим "честным" фото.



Instagram

На селфи, опубликованном в Instagram, она предстала без фильтров и следов макияжа на лице. Девушка пожаловалась, что не так давно у нее начались проблемы с кожей, пишет Teleprogramma.

"Мое лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом. Но оно такое, какое есть, и я его люблю", – сообщила Анохина.