Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19

Свечение ногтей при ультрафиолетовом свете обнаружили у пациентов, проходивших лечение от COVID-19.

Ногти людей, перенесших COVID-19 и принимавших противовирусные препараты, могут светиться при ультрафиолетовом свете, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

В чем может быть причина такого явления, предположил в беседе с радио Sputnik вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Это может быть грибок. Потому что применяли антибиотики в огромных количествах, и происходило нарушение естественной микрофлоры. Это бывает при применении антибиотиков – когда нарушается микрофлора, и не только в кишечнике, но и везде. Могут быть грибковые заболевания", – считает он.

Противовирусных препаратов с доказанным действием на SARS-CoV-2 пока нет, подчеркнул вирусолог. Врачи вынуждены применять те лекарства, которые хоть как-то облегчают состояние пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Специфических препаратов, которые бы действовали на сам коронавирус SARS-CoV-2, пока нет. Что это может быть? Из-за чего ногти светятся? Все зависит от терапии. Противомалярийные препараты? В спешке применялись все лекарства, пробовали все", – сказал Виталий Зверев.