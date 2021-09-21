Акции и скидки на онлайн займы – на что можно рассчитывать

Где найти акции на онлайн-займы в Казахстане.

Если вы хотите оформить выгодный микрозайм, список всех займов Казахстана от Nacredit позволит вам отыскать лучшего лицензированного кредитора. Не торопитесь выбирать организацию, соответствующую вашим требованиям по суммам, срокам и ставкам. Рассмотрите также специальные предложения микрофинансовых компаний.

Все ли могут участвовать в акциях МФО?

Чаще всего специальные предложения микрофинансовых фирм рассчитаны:

1. На новых клиентов – тех, кто обращается в конкретную организацию, проводящую акцию, в первый раз.

2. На повторных благонадежных заемщиков — тех, кто ранее брал и без просрочек погашал долги.

Нередко бывает, что участвовать в акциях для постоянных клиентов выгоднее, чем пользоваться спецпредложениями для новичков. Рассмотрим те льготы, которые предлагаются чаще всего МФО Казахстана.

Популярные акции для новых заемщиков Казахстана

Впервые обратившись в микрофинансовую организацию, можно рассчитывать:

• На сниженную процентную ставку

Величина бонуса по ставке может достигать 50%. Для примера: вы оформляете первый кредит на 10 000 тенге на срок 10 дней. Стандартная процентная ставка в МФО составляет 1,6% в сутки. Компания снижает ее на 50% для всех новичков.

В таком случае возвратить вы должны будете не 11 600 тенге, а 10 800 тенге. Из них 800 тенге — переплата процентов.

• На займ под 0% в сутки

Найти все лицензированные МФО Казахстана, которые выдают новым клиентам беспроцентные онлайн займы, можно на сайте Nacredit.KZ. Для оформления столь выгодной ссуды не требуется ни поручитель, ни залог, ни расширенный пакет документов.



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У акций «Первый кредит под 0 процентов» всегда есть два обязательных условия. Первое — заемщик должен брать свой первый микрозайм в конкретной компании, делающей спецпредложение. Второе — клиент должен погасить долг, не допуская просрочки (даже в один день). Выплатить кредит досрочно разрешается.

Актуальные спецпредложения для повторных клиентов

При повторном обращении в МФО, можно получить следующие льготы:

• Увеличение максимальной суммы займа

Для новых клиентов устанавливается лимит в 50 000 — 100 000 тенге. Рассчитывать на максимальные суммы микрокредитов в 250 000 — 300 000 тенге обычно можно, вовремя закрыв ранее несколько займов.

Чтобы принять участие в такой Программе Лояльности МФО, никаких дополнительных действий не требуется. Компания на свое усмотрение повышает лимит.

• Снижение процентной ставки

Микрофинансовые организации рассылают промокоды на снижение процентной ставки в СМС на телефон и письмах на э-мейл. Размер бонуса может быть разным — от 10% до 60% и более.

Некоторые МФО уменьшают величину процентной ставки пошагово — с каждым новым своевременно погашенным клиентом долгом. Но такое спецпредложение, скорее исключение.

Розыгрыши и подарки

В основном, розыгрыши организуются в преддверии календарных праздников — Нового Года, 8 Марта, 23 Февраля. Т.е. в те дни, когда у людей появляется необходимость в деньгах.

В качестве подарков могут выступать промокоды на процентную ставку, деньги на погашение суммы процентов по займу (вывести на счет карты нельзя), мелкая и крупная бытовая техника, путешествия.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо взять кредит, минимальная сумма которого обычно не устанавливается.

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