Актер Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве

Российский актер Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.

Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал "Москва 24".

Автор записи рассказал, что Range Rover Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей. На кадрах слышно, как мужчина кричит: "Пропустите, Верник едет!"

Отмечается, что комментариев полиции по данному видео еще поступало.

По словам актера, у МХТ имени Чехова, в котором он служит, есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку, так как там находится театр.

"Мы все – артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение", – сказал Верник в беседе с РИА Новости.

По словам актера, он ехал на спектакль "№13 D". Он также опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что он ездит с охраной, назвав эти сообщения бредом.

Источник: Lenta.ru