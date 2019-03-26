"Актеры Национального театра Карелии безобразно владеют финским языком"

Члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили организовать языковые занятия для театральной труппы.

Национальный театр Карелии находится в катастрофическом положении по уровню владения его актерами финским, карельским и вепсским языками. Об этом заявила председатель Совета уполномоченных съезда карелов Татьяна Клеерова, выступая на первом в нынешнем году заседании Совета карелов, финнов и вепсов при главе республики, которое состоялось 26 марта в Петрозаводске. По словам Клееровой, "слышать со сцены столь слабый язык становится уже обидно".

Национального карельского активиста поддержала известный переводчик-синхронист, руководитель общественной организации "Центр финского языка в Республике Карелия" Татьяна Исламаева. "Безобразно владеют финским языком! – констатировала Исламаева. – Карельским и вепсским – я уже не говорю. Но самое главное – эти актеры не хотят ими заниматься. Они получают стимулирующие! Не забывайте, что актеры получают дополнительные средства в отличие от журналистов ГТРК "Карелия" и газет Karjalan Sanomat и Oma Mua. Но они не хотят учить язык".

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили руководству Петрозаводского государственного университета обсудить возможность языковых занятий с актерской труппой Национального театра. В ПетрГУ действует кафедра прибалтийско-финской филологии и культуры.