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Новости. Культура
16:15, 26 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

"Актеры Национального театра Карелии безобразно владеют финским языком"

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Члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили организовать языковые занятия для театральной труппы.

Национальный театр Карелии находится в катастрофическом положении по уровню владения его актерами финским, карельским и вепсским языками. Об этом заявила председатель Совета уполномоченных съезда карелов Татьяна Клеерова, выступая на первом в нынешнем году заседании Совета карелов, финнов и вепсов при главе республики, которое состоялось 26 марта в Петрозаводске. По словам Клееровой, "слышать со сцены столь слабый язык становится уже обидно".

Национального карельского активиста поддержала известный переводчик-синхронист, руководитель общественной организации "Центр финского языка в Республике Карелия" Татьяна Исламаева.  "Безобразно владеют финским языком! – констатировала Исламаева. – Карельским и вепсским – я уже не говорю. Но самое главное – эти актеры не хотят ими заниматься. Они получают стимулирующие! Не забывайте, что актеры получают дополнительные средства в отличие от журналистов ГТРК "Карелия" и газет Karjalan Sanomat и Oma Mua. Но они не хотят учить язык".   

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили руководству Петрозаводского государственного университета обсудить возможность языковых занятий с актерской труппой Национального театра. В ПетрГУ действует кафедра прибалтийско-финской филологии и культуры.

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Комментарии

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однозначно
2019-03-26 18:12:31
Это весьма забавно. Непонятно какие члены совета карелов, финнов и вепсов, безобразно владеющие русским языком, на русском же языке упрекают своих соплеменников в безобразном владении национальном языком. 180 тысяч слов словарного запаса карельского языка не дают мне возможность выразить свое удивление. :)
Гоша
2019-03-26 17:47:19
Все в Финляндии,наверное,кто на финском говорил?!
ПлачУ и ПлАчу
2019-03-26 17:27:15
Актеры, кстати, на фоне других профессий отличные у нас.
А вот по навыкам многих членов корпораций, комиссий и комитетов неплохо было бы устроить ЕГЭ.
кир
2019-03-26 17:02:52
Другой работы нет?
Неравнодушный
2019-03-26 16:52:15
Кого бы ещё поучить?
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