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Актеры в субботу устроят читку пьесы в Agriculture club

Новости. Культура
11:43, 22 Февраля 2020
фото: https://vk.com/agriculture_club
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В Петрозаводске 22 февраля состоится читка пьесы Евгении Алексеевой "Камино Норте", сообщил режиссер Олег Липовецкий.

"Все читки вы можете увидеть только один раз и повторений не бывает. Вы - уникальный зритель!" - написал автор проекта Олег Липовецкий.

Пьесу Евгении Алексеевой "Камино Норте" будут читать артисты Глеб Германов, Виктория Фёдорова, Александр Галиев, Светлана Кяхярь.

Читка состоится 22 февраля в 23.30 в Agriculture club на ул. Коммунальная, 20. Возрастное ограничение 18+.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске установят памятную доску актерам Национального театра Карелии.
 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-22 13:11:19
Странные эти агрикалчнутые читуны: друг другу вслух по ночам читают всякую фигню и тащатся с того. Одно слово - интеллектуалы.
кир
2020-02-22 13:09:59
Пофиг.
Гость
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