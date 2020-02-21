Актеры в субботу устроят читку пьесы в Agriculture club

В Петрозаводске 22 февраля состоится читка пьесы Евгении Алексеевой "Камино Норте", сообщил режиссер Олег Липовецкий.

"Все читки вы можете увидеть только один раз и повторений не бывает. Вы - уникальный зритель!" - написал автор проекта Олег Липовецкий.

Пьесу Евгении Алексеевой "Камино Норте" будут читать артисты Глеб Германов, Виктория Фёдорова, Александр Галиев, Светлана Кяхярь.

Читка состоится 22 февраля в 23.30 в Agriculture club на ул. Коммунальная, 20. Возрастное ограничение 18+.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске установят памятную доску актерам Национального театра Карелии.

