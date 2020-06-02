890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Готовность школ в регионах к обеспечению младшеклассников горячим питанием остается проблемой
02.06.2020 17:01
Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики" 5
02.06.2020 16:44
"Больничный" для пожилых работников в Карелии продлен
02.06.2020 16:32
В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО) 4
02.06.2020 17:40
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске 2
Сегодня 07:35

Активисты КПРФ покрасили скамейки в парке на берегу Лососинки (ФОТО)

Новости. Общество
13:09, 03 Июня 2020
фото: © региональное отделение КПРФ
Загрузка...

В столице Карелии активисты регионального отделения КПРФ покрасили скамейки в подшефном Комсомольском парке.

Коммунисты накануне покрасили скамейки в Комсомольском парке, установленные силами регионального отделения КПРФ вдоль берега Лососинки рядом с 37-й гимназией.

Четыре года назад на этом участке КПРФ провела работы по благоустройству – установила урны и скамейки. С тех пор активисты регулярно проводят здесь субботники – чистят берег от большого мусора, следят за состоянием установленных объектов, ремонтируют их.

"В целом все сохранилось неплохо, но некоторые скамейки нуждаются в ремонте.  Проведем его в ближайшее время. Горожане любят это место, здесь всегда много людей", – отметили участники акции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-06-03 13:47:15
к выборам готовятся... пять лет только Ульянов пургу нес....
Где компашка из Агрикалчи? Всех на работу дворниками
новый
2020-06-03 13:16:32
Агрикалчнутые либерашки ничего не покрасили. Им некогда - они в интернете кривляются и стишки вслух читают. Борются с кровавым режимом. Особенно театральный критик Фукс
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  5
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»