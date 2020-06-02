Активисты КПРФ покрасили скамейки в парке на берегу Лососинки (ФОТО)

В столице Карелии активисты регионального отделения КПРФ покрасили скамейки в подшефном Комсомольском парке.

Коммунисты накануне покрасили скамейки в Комсомольском парке, установленные силами регионального отделения КПРФ вдоль берега Лососинки рядом с 37-й гимназией.

Четыре года назад на этом участке КПРФ провела работы по благоустройству – установила урны и скамейки. С тех пор активисты регулярно проводят здесь субботники – чистят берег от большого мусора, следят за состоянием установленных объектов, ремонтируют их.

"В целом все сохранилось неплохо, но некоторые скамейки нуждаются в ремонте. Проведем его в ближайшее время. Горожане любят это место, здесь всегда много людей", – отметили участники акции.