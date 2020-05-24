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Активисты КПРФ раздают нуждающимся людям сухпайки с продуктами (ФОТО)

Новости. Общество
13:12, 25 Мая 2020
фото: КПРФ в Карелии
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В Карелии волонтеры рескома КПРФ помогают пожилым людям и нуждающимся семьям пережить период изоляции в связи с коронавирусом.

В Петрозаводске активисты КПРФ в течение последнего месяца оказывают социальную поддержку нуждающимся людям - детям войны, ветеранам, инвалидам и малоимущим семьям, которые обращаются в республиканский комитет с просьбой о помощи.

Как пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, оказавшись в непростой жизненной ситуации из-за коронавируса и необходимости находиться дома, потеряв доход, многие горожане сегодня просят помочь с продуктами, а также со средствами индивидуальной защиты.

Специально для таких случаев коммунисты приобрели продуктовые сухие пайки, которые вместе с масками и перчатками раздают нуждающимся людям.   В настоящее время акция проходит в микрорайоне Зарека.

Стоит отметить, что горожане радушно приняли такое внимание и оценили важность мер поддержки в период пандемии и самоизоляции.

По словам Евгения Ульянова, в данном направлении КПРФ вырабатывает политику постоянной адресной и социальной помощи и будет продолжать активную поддержку граждан, которые особо нуждаются в помощи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-25 15:07:52
Дети войны, не дети войны. Ветераны, не ветераны. Малочисленные народы и русский народ. Опять коммуняки всех людей на составляющие делят, республики национальные образуют с названиями малочисленных народов. Вгоняют всех в религию в цифровом просвещенном веке. Зачем? Чтобы у власти удержаться.
Вася
2020-05-25 14:17:12
Нефтью торгуют,жрать нечего,с колен встали.
Клим
2020-05-25 14:04:31
Сколько же всего этих активных коммунистов ? Семь или восемь ?? Масштабы их деятельности просто " впечатляют ".
Сама идея не плохая и даже хорошая , не то . что единоросы творят с подарками в счёт их голосования от имени пожилых людей .
новый
2020-05-25 13:54:06
Одобряю. Полезны для общества. В отличии от протестуна трунова, который бегает вокруг забора в каменном карьере и через щели рабочих фотографирует. Вчера ему там выдали качественного леща.
Гость
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