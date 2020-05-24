Активисты КПРФ раздают нуждающимся людям сухпайки с продуктами (ФОТО)

В Карелии волонтеры рескома КПРФ помогают пожилым людям и нуждающимся семьям пережить период изоляции в связи с коронавирусом.

В Петрозаводске активисты КПРФ в течение последнего месяца оказывают социальную поддержку нуждающимся людям - детям войны, ветеранам, инвалидам и малоимущим семьям, которые обращаются в республиканский комитет с просьбой о помощи.

Как пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, оказавшись в непростой жизненной ситуации из-за коронавируса и необходимости находиться дома, потеряв доход, многие горожане сегодня просят помочь с продуктами, а также со средствами индивидуальной защиты.

Специально для таких случаев коммунисты приобрели продуктовые сухие пайки, которые вместе с масками и перчатками раздают нуждающимся людям. В настоящее время акция проходит в микрорайоне Зарека.

Стоит отметить, что горожане радушно приняли такое внимание и оценили важность мер поддержки в период пандемии и самоизоляции.

По словам Евгения Ульянова, в данном направлении КПРФ вырабатывает политику постоянной адресной и социальной помощи и будет продолжать активную поддержку граждан, которые особо нуждаются в помощи.