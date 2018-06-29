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Новости. Общество
19:40, 29 Июня 2018

Актриса Александра Бортич разводится с мужем-рэпером

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Звезда фильмов "Викинг" и "Я худею" Александра Бортич подала на развод с Вячеславом Воронцовым, больше известным как рэпер Мезза.

Как пишут "7 дней", инициатором развода стала актриса: заявление она подала в начале июня. На днях в Измайловском районном суде с супругами проведена была беседа. Заседание по делу о разводе назначено на 16 июля.

О романе звезд стало известно весной прошлого года, когда Александра, придя вместе с экс-мужем на презентацию сериала "Филфак" канала ТНТ, рассказала о новых отношениях.

"Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем, — делилась с приятельницами Александра. — Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме".

Изначально враждебное настроение тещи к зятю было обусловлено внешним видом избранника дочери, отмечает издание. Увидев фотографию бритоголового мужчины, покрытого татуировками, мама Бортич была откровенно испугана.

"На фотографиях маме он вообще не приглянулся, — с улыбкой рассказывала Бортич. — Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе".


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Александра и Вячеслав познакомились осенью 2016 года на одном из светских мероприятий. До этого звезда актриса встречалась с партнером по фильму "Неуловимые" Ильей Маланиным. Тогда, по словам актрисы, она впервые задумалась о семье и детях. Инициатором того разрыва стал молодой человек. Причиной послужила ревность Маланина. Он не смог смириться с тем, что в картине "Викинг" Александра была задействована в откровенных сценах. 

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