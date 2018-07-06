Актриса Алика Смехова потеряла ребенка

Дочь Вениамина Смехова откровенно рассказала о своих трех браках, в одном из которых потеряла ребенка, и об изменах - любимых мужчин и собственных.

Дочь знаменитого Атоса из легендарных "Трех мушкетеров" трижды была замужем, однако построить крепкие отношения 50-летней актрисе так и не удалось ни с одним из супругов, отмечает Starhit.

Первый брак с другом детства, начинающим режиссером Сергеем Ливневым, продлился шесть лет. Мужчина сделал Алике предложение, когда ей было всего 17 лет. Дождавшись совершеннолетия, Смехова побежала в загс, но отчаянное желание девушки иметь ребенка не входило в планы мужа – пара развелась.

Вторым мужем артистки стал резидент рейтинга Forbes Георгий Беджамов. Семья акционера была против его отношений с актрисой, но влюбленные все же поженились.

"У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась. Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется, нельзя требовать от них больше, чем они могут тебе дать. Меня не приняла его семья. Он был ассириец по национальности. Его мама говорила: "Ты не черненькая, а беленькая", – поделилась Алика.

Бизнесмен щедро одаривал любимую жену подарками, но, как признается сама Алика, изменял ей. Несмотря на наличие любовниц, актриса все же решилась родить ребенка от мужа. Но семейные конфликты привели к тому, что малыша она потеряла.

По словам Смеховой, трагедия разрушила ее мечту о счастливом браке, и она подала на развод.

"Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: "Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся", – рассказал актриса.

После развода дела Беджамова стали ухудшаться – в декабре 2015 года его обвиняли в мошенничестве. Олигарх сбежал в Монако, где через несколько месяцев был арестован по запросу Генпрокуратуры РФ, а впоследствии выпущен под залог.

Алика же нашла недолгое счастье в браке с бизнесменом Николаем, который стал отцом ее сына Артема.

"У нас была прекрасная семья, да, на мне было много ответственности. Если бы я ее не приняла, я могу сказать точно: никогда бы не вышла замуж и не родила детей. Я Николаю безумно благодарна", – отметила Смехова.

Но счастье продлилось недолго – муж узнал, что Алика ему изменяет.

"Мой шаг, каюсь, грешна. Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно. Я ушла из дома и вернулась, а у меня под сердцем был Макар, мой второй сын", – поделилась Смехова.

Имя любовника Алика скрывает до сих пор. Из роддома ее встречали только известный отец Вениамин Борисович Смехов, старший сын Артем и племянники.