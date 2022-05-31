Актриса Анна Чурина сняла стресс в известной клинике Карелии

Российская актриса, сценарист и продюсер Анна Чурина прошла программу «Антистресс» в клинике «Кивач».

Популярная актриса поделилась впечатлениями от пребывания в карельской клинике, которую она посетила вместе со своими родителями. Они опубликованы в официальном паблике «Кивача».

«И какие же насыщенные дни я провела в @kivachclinic! И родители тоже! В прошлый раз ездила на программу детокс. В этот раз поехала на программу „Антистресс“ — то, что нужно по нынешним временам.

Родители были на программе „Здоровье 60+“ (куча процедур + массажи и нагрузки по силам).

Я, конечно, пыталась еще и сбросить вес перед летом, получилось не так много, но все же результат порадовал. Главное, перезагрузила мозг и снова появились силы. И снова начала заниматься спортом! Кстати, в эту программу входит еще и работа с психологом и медитации. К тому же я брала пару сеансов биоэнергокоррекции — весьма любопытно и полезно, если верить в чакры и энергообмен (а я, однозначно, считаю, что всё в мире состоит из энергии). В общем, настроилась я на активное лето» — пишет Анна Чурина.

Ранее сообщалось, карельская клиника «Кивач» вошла в десятку лучших здравниц России.