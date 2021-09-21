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Карельская клиника «Кивач» вошла в десятку лучших здравниц России

Новости. Общество
13:21, 28 Сентября 2021
фото: © Николай Ларионов

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Клиника «Кивач» заняла 7-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и «Масштаб бизнеса».

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на основе показателей 2020 года составила рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

Клиника «Кивач» является одним из лидеров в области очищения и оздоровления организма. Здравница работает с 1996 года и ориентирована на взыскательных гостей, которые привыкли получать лечебно-оздоровительные процедуры за границей. «Кивач» конкурирует с медицинскими клиниками Австрии, Германии и Испании, равняясь на европейские стандарты. У самих жителей Карелии «Кивач» пользуется популярностью, прежде всего, как центр пластической хирургии европейского уровня.

При составлении рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» учитывались такие критерии, как масштаб бизнеса (выручка от продаж, коечная мощность, средняя выручка на 1 гостя в день), эффективность бизнеса (производительность труда, загрузка номерного фонда, средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата), а также инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019-му, отношение долга к выручке от продаж).

Рейтинг призван оценить инвестиционную привлекательность российских здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг.

«Клиника «Кивач» является многофункциональным медицинским центром, в который стремятся гости не только со всех уголков России, но и из 37 стран мира. Постоянные высокие позиции клиники — это результат слаженной работы всего коллектива, нашего непрерывного развития и совершенствования. Мы не просто понимаем, что нужно нашему гостю, мы знаем, чего он ждет от нас завтра, — отметила генеральный директор клиники «Кивач» Александра Улич. — С 2017-го года мы стабильно входим в первую десятку рейтинга ТОП-100 российских здравниц, а значит, продолжаем удерживать лидерство в оздоровительном туризме России и в таком специфическом и уникальном медицинском направлении как «Детокс».

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2020 год вошли санатории из 33 регионов.

Кому уступила карельская клиника в ТОП-100 российских здравниц, смотрите здесь.

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