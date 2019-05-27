Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась

Звезда фильма "Ночная смена" и сериала "Улетный экипаж" решилась на очень откровенную фотосессию.

Актриса отдыхает на греческом курорте. Она посещает spa, наслаждается чудесной погодой,морем и местной кухней. Наталья публикует фото в купальнике и стильных летних образах на фоне курортных красот, пишет Cosmopolitan.

"Солнце… я так ждала тебя!", – воскликнула Бардо.

Поклонников актрисы больше всего понравились два снимка. Звезда решилась на соблазнительную фотосессию. Она предстала обнаженной в одной шляпе. Головной убор с широкими полями стал стильным дополнением, он придал снимкам изюминку и особое очарование. Наталья прикрыла грудь руками и положила ногу на ногу.

"Даже не знаю,стоит ли писать про интригу, по-моему, достаточно фотографии. Но шляпа, признаюсь,велика, да еще и чужая", – призналась актриса.