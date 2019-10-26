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Новости. Общество
20:40, 26 Октября 2019
фото: glavny.tv

Актриса "влепила" пощечину снявшему программу о "падших женщинах" Малахову

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Актриса Наталья Рудова была возмущена новым выпуском программы Андрея Малахова "Прямой эфир" про оказывающих эскорт-услуги женщин.

На своей странице в "Инстаграм" артистка заявила, что команда Андрея Малахова использовала ее имя в передаче про оказывающих эскорт-услуги женщин, чтобы поднять рейтинг. По словам звезды, телевизионщики обманом взяли интервью у ее директора и смонтировали его так, как им было выгодно, пишут "Дни.ру".

Несмотря на то, что создатели передачи так и не выдвинули публичные обвинения, Наталья Рудова считает свою честь оскорбленной. Знаменитость жалеет, что не может подать заявление в суд и привлечь журналиста и его команду к ответственности.

"Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе "Прямой эфир" за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи", – написала возмущенная актриса.

Наталья Рудова напомнила, как журналист однажды сам чуть не стал сводником. После выхода сериала "Татьянин день" Андрей Малахов связался с актрисой и предложил познакомить ее с обеспеченным бизнесменом, на что получил категорический отказ.

"Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете", – заключила артистка.

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