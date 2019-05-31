Актрису раскритиковали за небритые подмышки

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Малаика Арора подверглась жесткой критике за боди-позитивное отношение к своему телу.
В своем блоге девушка выложила фотографию в кружевном белье с поднятыми руками, на котором видны ее небритые подмышки, пишет "Московский комсомолец".
Кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети: кто-то написал, что это отвратительно, а другие наоборот встали на защиту Малаики, отметив, что если мужчинам можно не бриться, будет лицемерием требовать этого от женщин.
Сама актриса в свои 45 лет тщательно следит за своей фигурой и часто публикует фотографии с тренировок. Помимо основной работы она также является моделью индийского подразделения одной из международных спортивных компаний. Кроме того, Малаика также известна как танцовщица.
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