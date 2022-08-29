Акция «Эхо бесланской печали» состоится в Петрозаводске

В пятницу жители Петрозаводска смогут почтить память погибших во время трагедии 2004 года в Северной Осетии.

В Петрозаводске молодежный центр «Смена» организует акцию «Эхо бесланской печали». Она начнется 2 сентября в 14.00 возле «Камня Скорби» на Онежской набережной (рядом с Ротондой). Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Жителей города приглашают прочесть стихи, возложить цветы, почтить погибших минутой молчания. На набережной состоится Всероссийская акция „Капля жизни“: ее участники символически поделятся водой с погибшими заложниками, которых три дня удерживали в тяжелейших условиях, без еды и воды. Также всем желающим помогут сложить из бумаги белого журавлика — символ памяти жертв трагедии в Беслане», — говорится в сообщении.

В начале сентября по всей России пройдут акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. Эта дата связана с трагическими событиями в городе Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 года. Первого сентября боевики захватили местную школу. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести