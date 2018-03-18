Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
16:50, 18 Марта 2018

Акция "Фотовыборы" проходит в Карелии

По теме

Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей
18.03.18 18:32
В Карелии мнения политиков о явке разделились
18.03.18 17:06
Доверенные лица кандидатов в президенты прокомментировали свое участие в голосовании
18.03.18 17:05
Все новости
Загрузка...

Избиратели Карелии в день голосования присоединились к акции "Фотовыборы".

Конкурс «ФотоВыборы» проходит в трех городах Карелии – в Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге. Участникам нужно сделать на территории избирательного участка фото на специальном фоне, а фотографию необходимо опубликовать в соцсети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #фотовыборы.

За результатами можно следить на сайте Фотовыборы.рф. Там же можно проголосовать за понравившиеся фото других участников.

Авторы самых удачных снимков получат призы:  В Петрозаводске будет разыграно пять призов: iPhone X за первое место, ноутбук — за второе, велосипед — за третье, планшет — за четвертое и гироскутер — за пятое место.

Жители Кондопоги и Костомукши за первое место получат iPhone X, за второе место – iPad и за третье место – ноутбук.

Прием работ завершится 20 марта, с 25 марта по 1 апреля будут объявлены результаты.

Жители трёх городов Карелии охотно фотографируются на избирательных участках и выкладывают фото в соцсети. По данным на 16.10, в акции приняли участие почти 2100 человек. Конкурс "ФотоВыборы" также поддержали первые лица республики, сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.

По теме

Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей
18.03.18 18:32
В Карелии мнения политиков о явке разделились
18.03.18 17:06
Доверенные лица кандидатов в президенты прокомментировали свое участие в голосовании
18.03.18 17:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-18 19:14:37
Да люблю я этот ваш Петрозаводск. Дальше что?
Савва
2018-03-18 17:55:07
Мама дорогая! Это конкурс невест Шрека?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 1
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»