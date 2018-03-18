Акция "Фотовыборы" проходит в Карелии

Избиратели Карелии в день голосования присоединились к акции "Фотовыборы".

Конкурс «ФотоВыборы» проходит в трех городах Карелии – в Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге. Участникам нужно сделать на территории избирательного участка фото на специальном фоне, а фотографию необходимо опубликовать в соцсети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #фотовыборы.

За результатами можно следить на сайте Фотовыборы.рф. Там же можно проголосовать за понравившиеся фото других участников.

Авторы самых удачных снимков получат призы: В Петрозаводске будет разыграно пять призов: iPhone X за первое место, ноутбук — за второе, велосипед — за третье, планшет — за четвертое и гироскутер — за пятое место.

Жители Кондопоги и Костомукши за первое место получат iPhone X, за второе место – iPad и за третье место – ноутбук.

Прием работ завершится 20 марта, с 25 марта по 1 апреля будут объявлены результаты.

Жители трёх городов Карелии охотно фотографируются на избирательных участках и выкладывают фото в соцсети. По данным на 16.10, в акции приняли участие почти 2100 человек. Конкурс "ФотоВыборы" также поддержали первые лица республики, сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.