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Новости. Общество
13:49, 20 Августа 2018
фото: Арина Степенная

Актуальные вопросы энергетики обсудили во время пресс-тура по старейшим действующим ГЭС России

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С 16 по 18 августа "ТГК-1" провела пресс-тур "Энергетика Карелии: от малых ГЭС до современных мощностей", который включал деловую и экскурсионную программу с посещением уникальных гидроэлектростанций в Сортавальском районе: Хямекоски и Харлу.

С работой старейших гидротехнических сооружений познакомились не только журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Мурманской области, но и художники-участники проекта "Техника в разной технике".

Пресс-тур открылся встречей с участием директора филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игоря Карцева, который рассказал об истории становления энергетики в регионе, а также о перспективах ее развития.

– В этом году у Карелии есть уникальный шанс поспасть в программу модернизации ДПМ-2, разработанную Минэнерго РФ. Петрозаводская ТЭЦ, которая обеспечивает более 200 тысяч жителей города тепловой энергией, а также поставляет электроэнергию в единую энергосистему, соответствует всем критериям конкурсного отбора, – отметил Игорь Карцев. — Вся подготовительная часть и предпроектные работы по реконструкции паровой турбины 1979 года выполнены, остается ждать итогов. Шансы у нас очень высокие, особенно с учетом того, что Карелия – сложный энергодефицитный регион. Обновленное оборудование на ТЭЦ позволит увеличить мощность станции, повысить надежность энергоснабжения потребителей, решить проблему экологии города.

Во второй день журналисты посетили ГЭС Харлу и ГЭС Хямекоски, старейшую ГЭС России, работающую на оригинальном оборудовании с 1903 года. Участники смогли познакомиться с тем, как модернизируются станции и гидротехнические сооружения, автоматизируются системы управления гидроагрегатами с сохранением первоначального ландшафта и архитектуры станции. Так, например, на ГЭС Хямекоски была создана реплика гидроагрегата прошлого века для увеличения мощности станции и сохранения ее первоначального облика.

По итогам художники Дмитрий Маркуль, Константин Поляков и Владимир Гарде написали несколько работ в разных художественных стилях, которые вскоре будут представлены на выставках в музеях Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской области и Республики Карелия.

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