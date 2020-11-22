Акула откусила пловцу руку и ногу, мужчина погиб

У побережья Австралии мужчина погиб от зубов акулы, это уже вторая смерть в этом месте.

Акула напала на человека у северо-западного побережья Австралии, сообщает МК. Произошло это рано утром в воскресенье. 60-летний мужчина плавал недалеко от берега. Хищница откусила пострадавшему руку и ногу. Посетители пляжа вытащили раненого на берег и вызвали скорую помощь. К сожалению, медики не успели. Мужчина скончался от полученных травм.

Пляж закрыли. Спасатели на катере отправились патрулировать акваторию.

За последние полтора месяца это уже вторая смерть от зубов акулы у побережья Австралии. В начале ноября 60-летний серфингист пострадал от нападения хищника. Тело мужчины так и не нашли. Спасатели вытащили только обрывки гидрокостюма и обломки доски для серфа.