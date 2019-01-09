Александр Емельяненко обвенчался с бывшей женой через полгода после развода

37-летний боец смешанных искусств Александр Емельяненко объявил в Instagram о помолвке с Полиной Селедцовой.

"Мы обвенчались в Греции!" – сообщил спортсмен, поделившись видео таинства. Новость стала неожиданной для многих, поскольку всего полгода назад, в июле, Александр и Полина развелись без объяснения причин.



Бывший чемпион мира, многократный чемпион Европы и России, запомнился многим не достижениями, а скандалами, связанными с его именем. Спортсмена неоднократно обвиняли в устроенных драках и хамском поведении.

А в 2015 году Александра признали виновным в изнасиловании. Он заявлял, что девушка была в него влюблена и всё произошло по обоюдному согласию. В 2016 году Емельяненко условно-досрочно освободили за хорошее поведение.

С Полиной Селедцовой боец зарегистрировал брак еще в Следственном изоляторе. Несмотря на развод, который состоялся через год после освобождения Александра, бывшие супруги продолжали встречаться и проводить время вместе – их совместные фото часто появлялись в Instagram спортсмена.