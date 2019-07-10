Александр Марковский: "Добыча леса подходит к концу"

Известный карельский эколог ушел в лесное хозяйство.

"Cитуация в стране сегодня такова, что в тех регионах, где растет лес, его добыча подходит к концу. Подходит к концу по той простой причине, что заканчивается ресурс. Но это не уникальная ситуация, с ней уже столкнулась 400 лет назад Центральная Европа, а полвека назад – Финляндия и другие Скандинавские страны. А исчерпание ресурса заставляет людей задуматься о том, как дальше пользоваться лесом, и логично, что это становится отправной точкой для развития лесного хозяйства", – такое мнение высказал в интервью "Столице на Онего" известный карельский эколог Александр Марковский

Около двух десятков лет он возглавлял природоохранную организацию "СПОК", занимавшуюся исследованием и защитой малонарушенных лесов. В 2013 году она получила межрегиональный статус и открыла филиал в соседней Вологодской области, однако спустя два года министерство юстиции России включило "СПОК" в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Карельские защитники природы были вынуждены фактически заново создавать свою организацию, и сегодня "СПОК" по-прежнему ведет в республике природоохранную деятельность, но эколог Марковский ушел из нее в лесное хозяйство.

О том, чем теперь занимается бывший гражданский активист читайте в статье "Лесное хозяйство – дитя нужды".