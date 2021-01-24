Александр Маршал поздравил жителей Карелии с открытием "Радио Шансон"

В петрозаводском эфире зазвучала станция, входящая в ТОП-7 по России.

Известный российский певец и музыкант Александр Маршал сообщил жителям Карелии, что популярную станцию можно слушать в Петрозаводске на волне 98.4 FM. Своё голосовое сообщение Маршал прислал в петрозаводскую редакцию станции в мессенджере WhatsApp.

Многие поклонники FM-вещания давно ждали появления в нашем регионе этой легендарной станции. Она пользуется огромной популярностью среди жителей России и звучит в эфире более 800 городов. Музыкальный формат станции - современная популярная и авторская песня, городской романс, рок, джаз, песни из любимых кинофильмов. Станция входит в ТОП-7 по России и в ТОП-5 музыкальных радиостанций по Москве*.

25 января 2021 года на карте "Радио Шансон" появился Петрозаводск!

Частота станции "Радио Шансон" в Карелии - 98,4 FM.

* Mediascope. Radio Index – Россия: Апрель - Сентябрь 2020; Москва: Октябрь - Декабрь 2020, Аудитория 12+