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Алексей Бахилин: "В ЦИК Карелии не поступило ни одной жалобы на нарушения в ходе голосования по Конституции"

Новости. Политика
11:52, 01 Июля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию и назвал новые данные по явке.

В Карелии в основной день голосования по изменению Конституции журналисты, политологи и общественники следят за ходом голосования в информационно-ситуационном центре. Он начал работу в Петрозаводске в "Точке кипения". Участники ситуационного центра в ходе прямой трансляции делятся оперативной информацией и мнениями о ходе голосования.

Первым на связи был председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, который сообщил, что по данным на 10 часов утра 1 июля в республике по поправкам в Конституцию уже проголосовало более 176 тысяч человек, или 34,08% граждан, имеющих право голоса.

При этом, 169 тысяч 856 человек проголосовали заранее, в течение шести дней, начиная с 25 июня. Из них 34 тысячи предпочли принять участие в голосовании вне избирательных участков.

Рекордсменом по явке Алексей Бахилин назвал Калевальский район, где на сегодняшний день проголосовало уже более 50% участников голосования.

В целом же явка по районам колеблется в пределах от 29 до 50%. По мнению Алексея Бахилина, жители республики довольно активно участвуют в голосовании.

"Новая форма, когда граждане голосуют не один день, а целую неделю, на мой взгляд, показала свою эффективность. Голосование по дням распределилось равномерно", - сказал Алексей Бахилин.

Глава ЦИК Карелии также отметил, что письменных жалоб на организацию голосования в комиссию не поступало. При этом, было много обращений, когда члены комиссий разъясняли жителям республики, как и где можно проголосовать.

Алексей Бахилин сообщил, что на участках были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Глава ЦИК Карелии поблагодарил всех членов избирательных комиссий, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, согласились работать и обеспечили хорошую организацию Общероссийского голосования на территории республики.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 13.00, 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

 

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