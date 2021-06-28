Алексей Гаврилов: «Не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России»

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов вышел из «Справедливой России», вместе с ним ушли еще несколько членов партии.

Известный в Карелии тележурналист, бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов, который еще недавно находился в руководстве регионального отделения «Справедливой России» и при Ирине Петеляевой был вторым человеком в партии, сообщил о своем выходе из рядов справедливороссов.

По словам Гаврилова, он принял это сложное для себя решение, так как не хочет «участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России».

«Написал и подал заявление о выходе из карельской «Справедливой России». Партии, которой посвятил 10 лет своей жизни, с которой делили победы и поражения, радости и горе. Партии, в которой состоялся как политик. Партии, которой на сегодняшний день оказался не нужен ни большой опыт, ни знания, ни наши с жителями Карелии наработки по улучшению качества жизни в различных сферах. Да и не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство СР!», — написал Гаврилов на своей странице в соцсети.

Одной из причин своего выхода из партии Гаврилов называет то, что новому руководству «Справедливой России» в Карелии не по нраву пришлась его позиция за скорейшее объединение с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду!», которое произошло на федеральном уровне, но так и не состоялось в нашем регионе.

«Не приветствуется здесь особое мнение, здравые мысли, иные взгляды на некоторые вещи и процессы. В общем, никого в новую объединённую партию так и не взяли. Хотя это абсолютно шаг нелогичный. Накануне выборов важно усиливать позиции. Однако причина ясна как божий день — местное руководство включило режим самосохранения. Понятно — у несостоявшихся пришлых много опытных и амбициозных политиков, конкуренции с которыми, по моему мнению, региональное руководство СР просто испугалось — за неимением опыта, веса, авторитета, неумением находить компромисс».

По этой же причине руководству партии в Карелии, как пишет Гаврилов, «указали на место, опасаясь грандиозного провала на выборах в одномандатном округе в Госдуму».

«В самый последний момент наверху решили, что Виктор Степанов пойдёт на выборы в ГД. Удовлетворения политических сверхамбиций новоиспеченного недополитика не случилось. Да ещё одна мутная история, как нельзя некстати для руководства всплыла…. И ещё найдёт своё продолжение…. По пути ли другим справедливоросам с таким руководством? — дело лично каждого. Я решение принял», — пишет Гаврилов.



При этом известный политик обращает внимание, что в региональном отделении «зеленый свет дан перебежчикам, которые сменили несколько партий, а одну даже дважды»:

«В такой компании не хочу быть».



По словам Гаврилова, он жестко критиковал кампанию справедливороссов за пост сити-менеджера в Петрозаводске, когда «партия выдвигает не пойми кого".

Как считает Гаврилов, кампания велась "явно не в интересах жителей города».

«Уж слишком много популизма и желания с кондачка залезть на политический Олимп Карелии, засветившись в авантюре».



Как сообщает Гаврилов, вместе с ним ряды «Справедливой России» решили покинуть другие члены партии. Например, руководитель фонда «Благотворительность. От сердца к сердцу» Оксана Димитрова и ещё несколько человек.