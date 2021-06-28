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Алексей Гаврилов: «Не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России»

Новости. Политика
11:02, 29 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов вышел из «Справедливой России», вместе с ним ушли еще несколько членов партии. 

Известный в Карелии тележурналист, бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов, который еще недавно находился в руководстве регионального отделения «Справедливой России» и при Ирине Петеляевой был вторым человеком в партии, сообщил о своем выходе из рядов справедливороссов. 

По словам Гаврилова, он принял это сложное для себя решение, так как не хочет «участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России».

«Написал и подал заявление о выходе из карельской «Справедливой России». Партии, которой посвятил 10 лет своей жизни, с которой делили победы и поражения, радости и горе. Партии, в которой состоялся как политик. Партии, которой на сегодняшний день оказался не нужен ни большой опыт, ни знания, ни наши с жителями Карелии наработки по улучшению качества жизни в различных сферах. Да и не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство СР!», — написал Гаврилов на своей странице в соцсети.

Одной из причин своего выхода из партии Гаврилов называет то, что новому руководству «Справедливой России» в Карелии не по нраву пришлась его позиция за скорейшее объединение с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду!», которое произошло на федеральном уровне, но так и не состоялось в нашем регионе.

«Не приветствуется здесь особое мнение, здравые мысли, иные взгляды на некоторые вещи и процессы. В общем, никого в новую объединённую партию так и не взяли. Хотя это абсолютно шаг нелогичный. Накануне выборов важно усиливать позиции. Однако причина ясна как божий день — местное руководство включило режим самосохранения. Понятно — у несостоявшихся пришлых много опытных и амбициозных политиков, конкуренции с которыми, по моему мнению, региональное руководство СР просто испугалось — за неимением опыта, веса, авторитета, неумением находить компромисс».

По этой же причине руководству партии в Карелии, как пишет Гаврилов, «указали на место, опасаясь грандиозного провала на выборах в одномандатном округе в Госдуму».

«В самый последний момент наверху решили, что Виктор Степанов пойдёт на выборы в ГД. Удовлетворения политических сверхамбиций новоиспеченного недополитика не случилось. Да ещё одна мутная история, как нельзя некстати для руководства всплыла…. И ещё найдёт своё продолжение…. По пути ли другим справедливоросам с таким руководством? — дело лично каждого. Я решение принял», — пишет Гаврилов.  

При этом известный политик обращает внимание, что в региональном отделении «зеленый свет дан перебежчикам, которые сменили несколько партий, а одну даже дважды»:

«В такой компании не хочу быть».

По словам Гаврилова, он жестко критиковал кампанию справедливороссов за пост сити-менеджера в Петрозаводске, когда «партия выдвигает не пойми кого".

Как считает Гаврилов, кампания велась "явно не в интересах жителей города».

«Уж слишком много популизма и желания с кондачка залезть на политический Олимп Карелии, засветившись в авантюре».

Как сообщает Гаврилов, вместе с ним ряды «Справедливой России» решили покинуть другие члены партии. Например, руководитель фонда «Благотворительность. От сердца к сердцу» Оксана Димитрова и ещё несколько человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-29 12:06:34
Весь средний класс РФ,пенсионеры
Вадим
2021-06-29 12:04:34
Наши "выборы" давно уже стали клоунадой, хоть с Гавриловым,хоть без....
Любое инакомыслие здесь заканчивается тюрьмой или штрафами, данный факт уже не оспоришь,и это не самое страшное,как выяснилось...!?!?
Вася
2021-06-29 11:54:12
Берия, где ты?
Саныч
2021-06-29 11:52:41
Ну и правильно.
насмешница
2021-06-29 11:40:53
А про какую мутную историю он говорит?
Изя
2021-06-29 11:36:43
Узурпировали в СР И КПРФ власть отдельные вожди , вот и уходят члены , всё как в стране )))
театральный критик
2021-06-29 11:13:58
Это тот самый, который соплякам деньги заплатил, чтобы они на стенах рисовали про пивненко ?
Маленький Мук
2021-06-29 11:13:09
От недалекого выскочки и карьериста Изюмова все бегут. Развалил партию.
Изя
2021-06-29 11:37:21
Маленький Мук, к тому же и дебошир )))
кир
2021-06-29 11:06:13
В России не должно быть партий, - сказал кот. Только самодержавие того, кто сможет это сделать.
юнипер95
2021-06-29 11:03:57
так ты такой же как Прилепин, вечный нытик
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