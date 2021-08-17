Алексей Хейфец посетил реабилитационное отделение Городской поликлиники № 2 Петрозаводска

Председатель Комитета по здравоохранению и соцполитике Заксобрания Карелии Алексей Хейфец в рамках рабочей группы по подготовке программы комплексной реабилитации в республике посетил Городскую поликлинику № 2, где работает отделение восстановительного лечения.

Во встрече приняли участие также главный врач и медицинские специалисты лечебного учреждения.

Поездка в поликлинику 19 августа стала очередным рабочим рейдом с целью выявления проблемных точек в области реабилитации в Республике Карелия. Напомним, задачу запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации обозначил президент страны Владимир Путин и предложил выделить на нее не менее 100 млрд рублей.

Совместно с администрацией медучреждения Алексей Хейфец осмотрел базу реабилитационного отделения поликлиники, в котором есть бассейн для подводного вытяжения и лечебного плавания, кабинет электролечения, гидромассажа, физиотерапевтический и массажный кабинеты. Отделение оснащено лифтом для маломобильных граждан. По словам руководителя лечебного учреждения Ларисы Гореловой, в год около 2000 человек проходят восстановительную терапию. Потребность в реабилитации очень высокая, поликлиника принимает пациентов со всей республики.

«Мы видим, что здесь проводится реабилитация на базе дневного стационара и в амбулаторных условиях. Восстановительные курсы помогают пациентам с различными двигательными и речевыми нарушениями, а также лицам, перенесшим тяжелые травмы и операции. Занятия ведут специалисты — инструкторы с высшим образованием, отличной профессиональной подготовкой. Необходимо продумать те мероприятия, которые помогут дополнительно усилить реабилитационную помощь в учреждении», — прокомментировал Алексей Хейфец.

В результате рабочей встречи депутат предложил подготовить предложения по дооснащению реабилитационного отделения поликлиники, которые войдут в модель регионального проекта комплексной реабилитации. По мнению парламентария, это будет способствовать развитию реабилитационных площадок в Карелии, а жителям республики поможет восстанавливать здоровье и полноценно возвращаться к жизни и труду.