Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Алексей Хейфец посетил реабилитационное отделение Городской поликлиники № 2 Петрозаводска

Новости. Общество
14:31, 20 Августа 2021
фото: © Законодательное собрание РК

Новости партнеров

Председатель Комитета по здравоохранению и соцполитике Заксобрания Карелии Алексей Хейфец в рамках рабочей группы по подготовке программы комплексной реабилитации в республике посетил Городскую поликлинику № 2, где работает отделение восстановительного лечения.

Во встрече приняли участие также главный врач и медицинские специалисты лечебного учреждения.

Поездка в поликлинику 19 августа  стала очередным рабочим рейдом с целью выявления проблемных точек в области реабилитации в Республике Карелия. Напомним, задачу запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации обозначил президент страны Владимир Путин и предложил выделить на нее не менее 100 млрд рублей.

Совместно с администрацией медучреждения Алексей Хейфец осмотрел базу реабилитационного отделения поликлиники, в котором есть бассейн для подводного вытяжения и лечебного плавания, кабинет электролечения, гидромассажа, физиотерапевтический и массажный кабинеты. Отделение оснащено лифтом для маломобильных граждан. По словам руководителя лечебного учреждения Ларисы Гореловой, в год около 2000 человек проходят восстановительную терапию. Потребность в реабилитации очень высокая, поликлиника принимает пациентов со всей республики.

«Мы видим, что здесь проводится реабилитация на базе дневного стационара и в амбулаторных условиях. Восстановительные курсы помогают пациентам с различными двигательными и речевыми нарушениями, а также лицам, перенесшим тяжелые травмы и операции. Занятия ведут специалисты — инструкторы с высшим образованием, отличной профессиональной подготовкой. Необходимо продумать те мероприятия, которые помогут дополнительно усилить реабилитационную помощь в учреждении», — прокомментировал Алексей Хейфец.

В результате рабочей встречи депутат предложил подготовить предложения по дооснащению реабилитационного отделения поликлиники, которые войдут в модель регионального проекта комплексной реабилитации. По мнению парламентария, это будет способствовать развитию реабилитационных площадок в Карелии, а жителям республики поможет восстанавливать здоровье и полноценно возвращаться к жизни и труду.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 3
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»