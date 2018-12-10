Алексей Панин попал в аварию в Москве

ДТП произошло в ночь на 10 декабря, около 00.30, на улице Подвойского в центре Москвы.

Два такси столкнулись в центре Москвы, после чего в них въехали еще две машины, включая Mercedes с актером Алексеем Паниным, пишет "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что при резком торможении Панин ударился головой.

На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи. Актер жаловался медикам на тошноту, однако от госпитализации отказался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.