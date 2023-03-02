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Алексей Раумо: «Опыт форелеводов Карелии может быть использован в Уганде»

Новости. Экономика
13:34, 03 Марта 2023
фото: Корпорация развития РК

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Первый заместитель гендиректора Корпорации развития Карелии Алексей Раумо прокомментировал итоги встречи с послом Уганды в России Мозесом Кизиге.

В минувший четверг, 2 марта, в Корпорации развития Карелии под руководством первого заместителя генерального директора Корпорации развития РК Алексея Раумо прошла встреча посла Уганды в России Мозеса Кизиге с представителями региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Участники мероприятия обсудили перспективы международного сотрудничества и развития двусторонних отношений. До этого Мозес Кизиге встретился с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Как отметил Алексей Раумо, это первый в истории визит дипломата такого ранга африканской страны в Карелию. Инициатором встречи была сторона Уганды, которая ищет варианты сотрудничества с регионами России.

«Угандийские коллеги просят нас о том, чтобы мы рассмотрели возможность поставки на побережье Восточной Африки карельских пиломатериалов. Там активно идет строительство. Северная древесина при соответствующих обработке и уходе может сослужить прекрасную службу африканским странам, нуждающимся в модернизации. После военных конфликтов государствам нужно восстанавливать инфраструктуру, в том числе жилой фонд. Барьером здесь может стать логистика. Российские экспортеры сейчас не могут пользоваться европейскими портами. Мы отрабатываем логистические коридоры - маршруты через территорию Ирана, дружественных для нас стран Персидского залива. Есть проблема Сомалийских пиратов. Но сейчас совместно с нашим африканским друзьями будем думать о возможности доставки грузов под охраной. Это проблематичная ситуация, но решаемая», - считает первый заместитель гендиректора Корпорации развития Карелии.

В ходе встречи обсудили вопросы и экспорта образовательных услуг. Карелия может принимать угандийских студентов для обучения в вузах, в первую очередь, в ПетрГУ. Специалисты республики могут с помощью интернет-связи или выездов в Уганду помочь с организацией каких-то производств, обучающих программ.

«Огромным плюсом является то, что многие сотрудники угандийских министерств и ведомств в свое время обучались в советских вузах. Опыт и воспоминания у них положительные. А потенциал у нас для есть», - уверен Алексей Раумо.

Не обошли вниманием участники встречи тему туризма. По словам первого заместителя гендиректора Корпорации развития, в Уганде есть небольшая категория жителей, которые хотят путешествовать и готовы за это платить. А част жителей Карелии готовы поехать для отдыха в Уганду.

«Еще один важный момент – разведение рыбы на территории Уганды. У Карелии большие компетенции по этому вопросу. Сегодня мы выращиваем более 70 процентов всей российской форели. Крупнейшие профессионалы своего дела работают в республике. Опыт карельских форелеводов могут быть использованы в Африке. На территории Уганды располагается озеро Виктория, где можно выращивать рыбу и кормить не только жителей этой республики, но всего Восточно-Африканского союза», - отметил Раумо.

Во время встречи в Корпорации развития, которая длилась в течение часа, все институты поддержки бизнеса в Карелии рассказали африканской делегации о своей работе. О возможном сотрудничестве рассказали и председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания Леонид Лиминчук, и уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Елена Гнетова.

«Мы представили инвестиционный, промышленный, туристический потенциал Республики Карелия, а угандийская сторона показала нам свои возможности. Произошел обмен мнениями. Думаю, что это перспективное сотрудничество будет продолжено. Угандийские друзья пригласили нас принять участие в выставках и мероприятиях этого года. Будем участвовать по мере возможностей», - подытожил первый заместитель гендиректора Корпорации развития Карелии.

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