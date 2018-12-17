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Новости. Политика
10:28, 17 Декабря 2018
фото: фото: www.facebook.com/aleksey.tsykarev.1

Алексей Цыкарев: "Мне стыдно и грустно"

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Эксперт ООН из Карелии назвал неприемлемыми ограничения свободы передвижения для защитников прав коренных народов.

Независимый эксперт  ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев выступил в защиту своего эстонского коллеги и друга Оливера Лооде, которому российские власти закрыли въезд в страну на 55 лет. По словам гражданского активиста из Карелии, "происходит что-то неприемлемое со свободой передвижения защитников прав человека и коренных народов". "Мне стыдно и грустно, – написал Цыкарев на своей странице в социальной сети Facebook. – Мы собирались встретиться в Санкт-Петербурге, куда он отправился, чтобы затем вместе участвовать в мероприятии проекта, касающегося только культуры и языков. Я не могу приехать в его страну, он не может въехать в мою, но, как он хорошо заметил, никто не сможет разрушить реальное партнерство и дружбу, которые были построены на протяжении многих лет".

Эксперт ООН из Карелии напомнил, что решение российских властей последовало вскоре после того, как Финляндия и Эстония отказали в получении Шенгенской визы самому Алексею Цыкареву. В интервью "Столице на Онего" Цыкарев заявил тогда, что у него нет никаких объяснений этому.  В свою очередь финские дипломаты отказались комментировать причины отказа в выдаче визы карельскому активисту.

Как пояснил Оливер Лооде, в минувший четверг он направлялся в Россию, чтобы принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисеппе Ленинградской области. Однако на границе Лооде уведомили о том, что Федеральная служба безопасности России запретила ему въезд в страну до 25 октября 2073. года.  В качестве причины этого были указаны "ослабление оборонного потенциала России, создание угрозы национальной безопасности, нарушение общественного порядка и / или представление опасности для здоровья населения". Никаких других подробностей Оливеру Лооде не сообщили.

  

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Комментарии

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однозначно
2018-12-17 13:06:40
Бесполезен для общества, ведет паразитический образ жизни
кир
2018-12-17 13:56:37
однозначно, согласен. И на его лице мировая скорбь изображена.
Гость
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