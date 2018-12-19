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Новости. Общество
15:15, 19 Декабря 2018

Алиханов не намерен жаловаться на судей Карелии из-за незаконного приговора

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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

Напомним, петербургские следователи обвинили Алиханова в мошенничестве с муниципальной собственностью. Петрозаводский, а следом и Верховный суд Карелии признали его виновным и, несмотря на неоспоримые доказательства, что в деле нет даже события преступления, приговорили известного бизнесмена и политика к 6 годам колонии, штрафу в 700 тысяч рублей и обязали взыскать с него 8 миллионов рублей в пользу администрации Петрозаводска в качестве компенсации якобы нанесенного ущерба.

Однако Европейский суд по правам человека, изучив материалы дела, постановил, что во время следствия и судебного процесса Алиханов содержался под арестом незаконно. Позже Президиум Верховного суда РФ признал незаконными все решения судов по уголовному делу, полностью оправдал Алиханова и признал за ним право на реабилитацию.

- Меня оправдали, и бюджет понесет ущерб. Считаю, что, конечно, кто-то должен ответить за все произошедшее, ведь есть же закон! Есть Президиум Верховного суда, думаю, что они, наверное, сами должны какие-то меры предпринимать в отношении судей, которые принимали заведомо незаконные решения.

Я лично на судью Наталью Маненок жалобы писать не собираюсь. Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды, и для меня этого достаточно.

Наверное, есть какие-то дисциплинарные взыскания в отношении судей. Наверное, есть выход уйти в добровольную отставку. Но все это – не мое дело. Это дело судебного сообщества и высших судебных органов.

Конечно, мое уголовное дело показало, что система хромает. Я не говорю сейчас про всех судей. Но мое дело – это вообще оскорбление государства. И государство, на мой взгляд, должно само очищаться от этих оборотней в мантиях. Они там получают хорошую зарплату, и суд – это последняя инстанция, где человек может найти справедливость. Если суду не верить, тогда человек – обуза для государства. Какой смысл в суде, если человек не может там найти правду?

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Комментарии

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Изя
2018-12-19 15:30:46
Извиняюсь дико , уже 6 заметок . Главное не замылить тему , не забыть про самого " именинника ".
Местный1
2018-12-19 15:25:08
Кто они - эти горе - юристы ( следователи , прокуроры , судьи ) ?!...
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